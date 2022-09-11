«Урал» открыл счёт в матче с «Торпедо»

В матче аутсайдеров Премьер-лиги открыт счёт. «Урал» и «Торпедо» на протяжении 70 минут не могли распечатать чужие ворота, и всё же гол случился. Затяжная атака хозяев после подачи углового стала результативной. После ряда подач мяч оказался у Эрика Бикфалви, и тот пробил в левый угол ворот, став автором первого гола в поединке.

На этот момент команда Виктора Ганчаренко набирает четыре очка и догоняет «Факел» на 14-м месте. У «автозаводцев» всего одно очко и последняя строчка в турнирной таблице Премьер-лиге.

Напомним, что по ходу сезона команды уже меняли тренеров. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.