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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» открыл счёт в матче с «Торпедо»

 
11 Сентября 2022 • 14:41 Комментировать
Урал
2:0
Торпедо Москва
2-й тайм

В матче аутсайдеров Премьер-лиги открыт счёт. «Урал» и «Торпедо» на протяжении 70 минут не могли распечатать чужие ворота, и всё же гол случился. Затяжная атака хозяев после подачи углового стала результативной. После ряда подач мяч оказался у Эрика Бикфалви, и тот пробил в левый угол ворот, став автором первого гола в поединке.

На этот момент команда Виктора Ганчаренко набирает четыре очка и догоняет «Факел» на 14-м месте. У «автозаводцев» всего одно очко и последняя строчка в турнирной таблице Премьер-лиге.

Напомним, что по ходу сезона команды уже меняли тренеров. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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УРАЛ ТОРПЕДО МОСКВА
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