Молдавский дебютант «Торпедо»: «У нас образовывались большие свободные зоны»

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Успех стал первым для «Урала» в текущем сезоне, а вот «Торпедо» остается единственной командой без побед.

Своим мнением о причинах поражения клуба поделился проводивший первый матч в составе «Торпедо» молдавский новобранец Михаил Каймаков.

- Мы старались идти в прессинг, но было некоторое недопонимание, из-за чего образовывались большие свободные зоны, через которые футболисты «Урала» очень легко переходили из обороны в атаку, - заявил Каймаков в интервью пресс-службе команды.

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сразится дома с земляками из ЦСКА.