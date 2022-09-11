Ганчаренко: «Выход на замену вполне возможен, и многих из тех, кого мы пригласили»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Я не успевал следить за трансферными новостями из стана команды. Скажите, насколько это была большая работа проведена? Потому что вы в интервью пресс-службе сказали, что каждую позицию обсуждали.

- Да, мы проделали очень большой объем работы. Это селекционная служба и руководство. Нам удалось пригласить много новых игроков. Сейчас вопрос - как можно быстрее их вписать в нашу игровую модель, чтобы они понимали, как мы атакуем, как обороняемся, как стандартные положения.

- Поэтому сегодня никого из новичков нет в старте?

- Да, это сложно, несмотря на то, что есть некоторые игроки, которые в игровом тонусе приехали, но все равно в любом случае достаточно тяжело переключиться на наш чемпионат.

- Сегодня есть какая-то доля вероятности, что кто-то из них появится?

- Конечно, выход на замену вполне возможен, и многих из тех, кого мы пригласили.

- Не могу не спросить по поводу Ильи Помазуна, который сегодня пропускает этот матч. Что с ним?

- Он получил травму, очень просто всё.