В «Урале» анонсировали нескольких новичков

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что в ближайшее время екатеринбургский клуб официально объявит о подписания контракта с хорватским защитником Сильвие Бегичем.

Также Иванов отметил, что трансферную кампанию «Урал» пока не завершил, и будут ещё новички.

«Подписали двух новичков. Сразу говорю, ещё и Бегича мы подписали. Всё равно трансферная кампания не завершена. Ждём ещё одного футболиста», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в «Урал» перешёл белорусский защитник Егор Филипенко. Напомним, что прежде 29-летний Бегич выступал за «Крылья Советов» и «Рубин».

Свой следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт 11 сентября против «Торпедо». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.