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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Урала»: «Победили благодаря Геничу»

 
11 Сентября 2022 • 15:40 Комментировать
Урал
2:0
Торпедо Москва
окончен

В воскресенье «Урал» открыл счёт победам в этом чемпионате. Команда Виктора Ганчаренко обыграла «Торпедо» в битве аутсайдеров со счётом 2:0.

Комментарий после успеха своей команды дал президент «Урала» Григорий Иванов. Говоря о победе, функционер упомянул футбольного комментатора Константина Генича.

«На позапрошлой игре Костя Генич подарил мне оранжевую кофту и сказал, что в ней «Урал» обязательно выиграет. Благодаря Косте Геничу мы сегодня победили», - высказался Иванов, чьи слова приводит «Чемпионат».

На следующей неделе «Урал» проведёт сразу два матча. 14 сентября команда сыграет в гостях у ЦСКА (Фонбет Кубок России), а 17 сентября – примет «Ахмат» (Премьер-лига).

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Константин Генич Григорий Иванов
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окончен Урал 2:0 Торпедо Москва
Идет 56 минута Факел 2:0 Локомотив Москва
11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 9.00 20.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 3.00 3.55 2.35
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