​Президент «Урала»: «Победили благодаря Геничу»

В воскресенье «Урал» открыл счёт победам в этом чемпионате. Команда Виктора Ганчаренко обыграла «Торпедо» в битве аутсайдеров со счётом 2:0.

Комментарий после успеха своей команды дал президент «Урала» Григорий Иванов. Говоря о победе, функционер упомянул футбольного комментатора Константина Генича.

«На позапрошлой игре Костя Генич подарил мне оранжевую кофту и сказал, что в ней «Урал» обязательно выиграет. Благодаря Косте Геничу мы сегодня победили», - высказался Иванов, чьи слова приводит «Чемпионат».

На следующей неделе «Урал» проведёт сразу два матча. 14 сентября команда сыграет в гостях у ЦСКА (Фонбет Кубок России), а 17 сентября – примет «Ахмат» (Премьер-лига).