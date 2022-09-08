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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» рассталось сразу с двумя футболистами

 
08 Сентября 2022 • 22:43 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
11.09 13:00

Сразу двое футболистов покинули московское «Торпедо», это 32-летние Алексей Шумский и Алексей Померко, защитник и полузащитник. Как уточнила пресс-служба автозаводцев, с обоими было достигнуто мировое соглашение о прекращении сотрудничества.

Оба присоединились к московскому клубу летом 2021 года и стали в его составе победителями ФНЛ в прошлом сезоне. При этом Померко забил целых семь мячей в составе команды.

Свой следующий матч в российской Премьер-лиге московское «Торпедо» проведет против «Урала», это случится 11 сентября. Эти две команды замыкают турнирную таблицу РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Алексей Померко Алексей Шумский
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УРАЛ ТОРПЕДО МОСКВА
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