«Торпедо» рассталось сразу с двумя футболистами

Сразу двое футболистов покинули московское «Торпедо», это 32-летние Алексей Шумский и Алексей Померко, защитник и полузащитник. Как уточнила пресс-служба автозаводцев, с обоими было достигнуто мировое соглашение о прекращении сотрудничества.

Оба присоединились к московскому клубу летом 2021 года и стали в его составе победителями ФНЛ в прошлом сезоне. При этом Померко забил целых семь мячей в составе команды.

Свой следующий матч в российской Премьер-лиге московское «Торпедо» проведет против «Урала», это случится 11 сентября. Эти две команды замыкают турнирную таблицу РПЛ.