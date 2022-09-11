Бабурин назвал главную проблему «Торпедо»

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Голкипер московской команды Егор Бабурин прокомментировал эту неудачу, отметив слабую реализацию тех немногих голевых моментов, которые возникают у его одноклубников.

- Банально будет звучать, но самое важное, что не получилось в этой игре, да и в предыдущей — забить мяч и добиться положительного результата. Самая большая наша проблема — отсутствие забитых мячей, - заявил Бабурин в интервью официальному сайту клуба.

В следующем туре «Торпедо» сразится дома с ЦСКА.