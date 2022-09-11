«Всё хорошо» - Иванов рад возвращению Кулакова

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0.

Успех стал первым для «Урала» в текущем сезоне, и Григорий Иванов, президент клуба, поздравил своих игроков с хорошим выступлением. Отдельно он упомянул об украинском защитнике Денисе Кулакове, который ранней весной покинул команду, но сейчас решил вернуться.

- Очень рад, что наш капитан вернулся в команду. Все хорошо, - цитирует Иванова издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Урал» сразится дома с .оставшимся без главного тренера «Ахматом».