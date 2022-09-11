Бикфалви побил рекорд Матвеева и стал лучшим бомбардиром в истории «Урала»

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Успех стал первым для «Урала» в текущем сезоне, он был достигнут благодаря результативным действиям главного нападающего команды - Эрика Бикфалви, который забил два мяча.

Таким образом, 34-летний румынский игрок вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю его историю, у него 44 мяча. На втором месте остался Юрий Матвеев, который забил 42 гола в период с 1992 по 1995 год, когда команда называлась «Уралмаш». Правда, Матвеев провел в два раза меньше матчей, нежели Бикфалви на данный момент - 73 против 146.

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Урал» сразится дома с .оставшимся без главного тренера «Ахматом».