Бывший президент «Торпедо» предложил клубу готовиться к Первой лиге

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Автозаводцы по-прежнему не ведают вкуса побед, у них лишь одно очко, и бывший президент клуба Александр Тукманов считает, что «Торпедо» уже одной ногой находится в низшей лиге.

- Поражение говорит само за себя. Куда от этого деваться. Видимо, уже нужно готовиться к Первой лиге. Может быть, это будет обидно кому‑то слышать. Но столько поражений, одно очко, не забивают мячи даже с пенальти, - заявил Тукманов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сразится дома с земляками из ЦСКА.