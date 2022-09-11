Дубль Бикфалви и «подвиги» молодого голкипера: «Урал» победил «Торпедо» в битве аутсайдеров РПЛ

В матче девятого тура чемпионата России «Торпедо» гостило на Урале.

Видео

Плотный удар Александра Юшина Опасный проход Давида Караева Караев попадает в штангу после неудачного выноса голкипера соперника (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Нереализованный пенальти Караева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Бабурин спасает команду от гола (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Эрика Бикфалви (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Эрика Бикфалви (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Битвой аутсайдеров открылось воскресенье российского футбола. Положение дел у обеих команд не просто плачевное – катастрофическое. «Урал» и «Торпедо» перед началом игрового дня делил последнюю строчку РПЛ с ужасающим показателем – 1 очко за 8 матчей, естественно 0 побед и всего 6 забитых мячей на двоих. Из них на счету «Урала» всего 2, но именно хозяева считались фаворитом встречи. Помогали домашние трибуны и Виктор Ганчаренко на тренерском мостике, вдохнувший в команду новую жизнь.

На игру против «Торпедо» в заявке уже появились интересные новички – Урунов, Влут, Сиссе, Бегич. В старте Ганчаренко выпустил Газинского, которого лично просил подписать для «Урала». А основную ударную силу составляли Бикфалви, Юшин и Гаджимурадов. Хозяева сразу же захватили инициативу, прибрав мяч и территорию к своим ногам. Начал «Урал» с пары интересных подходов, а первым же ударом в створ ворот обозначил отличный момент.

Это Александр Юшин зацепился за мяч в штрафной «Торпедо», ушёл от Равиля Нетфуллина и нанёс мощнейший удар по воротам. Егор Бабурин в прыжке отвёл угрозу. Гости до этого к воротам «Урала» не приближались, но тут сразу же придумали ответ – Эмерсон упустил Давида Караева, который вырвался практически один на один с вратарём. Лео Гогличидзе изо всех сил мешал форварду, который всё-таки пробил, но взял чуть-чуть правее створа.

«Урал» и дальше играл с преимуществом, наседал на ворота «Торпедо», но до перерыва мог пропустить только сам. Дебютант «Урала» Алексеев под прессингом растерялся и выбил мяч чисто в Енина. От полузащитника «Торпедо» мяч, казалось, летел в створ, но попал в штангу. Тогда дружно выдохнули трибуны вместе с молодым голкипером «Урала». Но на 51-й минуте выдохнуть уже не получилось. Алексеев по очереди зацепил в своей штрафной площади Смольникова и Караева, арбитр просто обязан был поставить пенальти.

Правда, на этом беды молодого голкипера закончились. Зато начались сейвы: Алексеев героически парировал удар Давида Караева, выручив на лично придуманном пенальти. Этот сейв подействовал на «Урал» живительным образом. Хозяева собрались и вырвали победу в дерби аутсайдеров. Опаснейший удар Юшина пролетел рядом с «девяткой», после попытки Подберёзкина спас Бабурин, но Бикфалви был точен. После заброса Гогличидзе Кутепов неуклюже кивнул на Эрика, а тот блестящим ударом в дальний угол добыл победу – 1:0!

А затем сам же Бикфалви добил гостей, замкнув навес Бевеева с правого фланга – 2:0. После первой победы в Кубке России «Урал» отпраздновал и первый успех в чемпионате. Немного налаживаются дела у команды с появлением Виктора Ганчаренко.