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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Бикфалви и «подвиги» молодого голкипера: «Урал» победил «Торпедо» в битве аутсайдеров РПЛ

 
11 Сентября 2022 • 14:51 Комментировать (1)
Урал
2:0
Торпедо Москва
окончен

В матче девятого тура чемпионата России «Торпедо» гостило на Урале.

Протокол игры  
Урал2:0Торпедо Москва
(1:0) Бикфалви Эрик70'  
(2:0) Бикфалви Эрик84'  
Алексеев НикитаБевеев МингиянИллой-Айет ЭммерсонГогличидзе ЛеоБыковский ИльяМишкич ДаниэльГазинский Юрий 72' (Влут Рай ( 72') Юшин Александр 57' (Ранджелович Лазар ( 57') Подберёзкин ВячеславГаджимурадов Рамазан 57' (Урунов Остон ( 57') Бикфалви Эрик
Запасные: Сиссе ИбраимаЛандаков ДмитрийКаштанов АлексейКулаков ДенисЖелезнов ЮрийБегич СильвиеСунгатулин ФанильЕгорычев Андрей
Бабурин ЕгорНетфуллин Равиль 80' (Шапич Стефан ( 80') Ле Таллек ДамьенКутепов ИльяСмольников ИгорьСамсонов Артём ВладимировичКаймаков Михаил 86' (Рейхмен Богдан ( 86') Енин Иван 67' (Лебеденко Игорь ( 67') Султонов Мухаммад 67' (Савич Игор ( 67') Эркинов ХожиматКараев Давид 67' (Турищев Максим ( 67')
Запасные: Рязанцев АлександрКоста МаркРоганович БоянЧурич МариоПрошкин ЕгорДовбня АлександрКожемякин Олег
11 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

Видео

Плотный удар Александра Юшина
Плотный удар Александра Юшина
Опасный проход Давида Караева
Опасный проход Давида Караева
Караев попадает в штангу после неудачного выноса голкипера соперника (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Караев попадает в штангу после неудачного выноса голкипера соперника (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Нереализованный пенальти Караева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Нереализованный пенальти Караева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Бабурин спасает команду от гола (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Бабурин спасает команду от гола (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Эрика Бикфалви (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Эрика Бикфалви (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Эрика Бикфалви (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Эрика Бикфалви (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Битвой аутсайдеров открылось воскресенье российского футбола. Положение дел у обеих команд не просто плачевное – катастрофическое. «Урал» и «Торпедо» перед началом игрового дня делил последнюю строчку РПЛ с ужасающим показателем – 1 очко за 8 матчей, естественно 0 побед и всего 6 забитых мячей на двоих. Из них на счету «Урала» всего 2, но именно хозяева считались фаворитом встречи. Помогали домашние трибуны и Виктор Ганчаренко на тренерском мостике, вдохнувший в команду новую жизнь.

На игру против «Торпедо» в заявке уже появились интересные новички – Урунов, Влут, Сиссе, Бегич. В старте Ганчаренко выпустил Газинского, которого лично просил подписать для «Урала». А основную ударную силу составляли Бикфалви, Юшин и Гаджимурадов. Хозяева сразу же захватили инициативу, прибрав мяч и территорию к своим ногам. Начал «Урал» с пары интересных подходов, а первым же ударом в створ ворот обозначил отличный момент.

Это Александр Юшин зацепился за мяч в штрафной «Торпедо», ушёл от Равиля Нетфуллина и нанёс мощнейший удар по воротам. Егор Бабурин в прыжке отвёл угрозу. Гости до этого к воротам «Урала» не приближались, но тут сразу же придумали ответ – Эмерсон упустил Давида Караева, который вырвался практически один на один с вратарём. Лео Гогличидзе изо всех сил мешал форварду, который всё-таки пробил, но взял чуть-чуть правее створа.

«Урал» и дальше играл с преимуществом, наседал на ворота «Торпедо», но до перерыва мог пропустить только сам. Дебютант «Урала» Алексеев под прессингом растерялся и выбил мяч чисто в Енина. От полузащитника «Торпедо» мяч, казалось, летел в створ, но попал в штангу. Тогда дружно выдохнули трибуны вместе с молодым голкипером «Урала». Но на 51-й минуте выдохнуть уже не получилось. Алексеев по очереди зацепил в своей штрафной площади Смольникова и Караева, арбитр просто обязан был поставить пенальти.

Правда, на этом беды молодого голкипера закончились. Зато начались сейвы: Алексеев героически парировал удар Давида Караева, выручив на лично придуманном пенальти. Этот сейв подействовал на «Урал» живительным образом. Хозяева собрались и вырвали победу в дерби аутсайдеров. Опаснейший удар Юшина пролетел рядом с «девяткой», после попытки Подберёзкина спас Бабурин, но Бикфалви был точен. После заброса Гогличидзе Кутепов неуклюже кивнул на Эрика, а тот блестящим ударом в дальний угол добыл победу – 1:0!

А затем сам же Бикфалви добил гостей, замкнув навес Бевеева с правого фланга – 2:0. После первой победы в Кубке России «Урал» отпраздновал и первый успех в чемпионате. Немного налаживаются дела у команды с появлением Виктора Ганчаренко.

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Комментарии (1)
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ингерман
11 Сентября 2022 в 14:56
ай эрик супер-ихрог! маладца.. )))
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окончен Урал 2:0 Торпедо Москва
Идет 61 минута Факел 2:0 Локомотив Москва
11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 9.00 20.00
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