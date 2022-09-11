«Урал» - «Торпедо»: Бубнов рассказал, кто победит в битве аутсайдеров

В рамках девятого тура чемпионата России состоится встреча аутсайдеров турнира – екатеринбургский «Урал» на домашнем стадионе примет московское «Торпедо». Своими ожиданиями от матча поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Обе команды - аутсайдеры. Но у «Урала» дела не так плохи, как у «Торпедо». Екатеринбуржцам помогут родные стены и наличие лидеров в атаке. «Урал» возьмет свое», - передает слова эксперта Sportbox.

Битва аутсайдеров пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 11 сентября. Начало матча – 13:00 мск.

По итогам восьми туров «Урал» занимает предпоследнее место, а «Торпедо» замыкает турнирную таблицу.