«Урал» объявил о подписании контракта с Бегичем

Как ранее анонсировал президент «Урала» Григорий Иванов, его клуб подписал контракт с защитником Сильвие Бегичем. По данным клубной пресс-службы, новичок уже находится в Екатеринбурге и с пятницы начнет тренироваться с первой командой.

Бегичу 29 лет, с 2017 года он выступает в России, побывав в «Оренбурге», «Рубине» и «Крыльях Советов». Добавим, что в марте этого года хорват ушел из «Рубина», заявив, что «больше не может играть в России».

Трансферная стоимость Бегича составляет два миллиона евро. Всего в Премьер-лиге он выходил на поле в 60 матчах, в которых отметился тремя голами.