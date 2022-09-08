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«Урал» объявил о подписании контракта с Бегичем

 
08 Сентября 2022 • 16:25 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
11.09 13:00

Как ранее анонсировал президент «Урала» Григорий Иванов, его клуб подписал контракт с защитником Сильвие Бегичем. По данным клубной пресс-службы, новичок уже находится в Екатеринбурге и с пятницы начнет тренироваться с первой командой.

Бегичу 29 лет, с 2017 года он выступает в России, побывав в «Оренбурге», «Рубине» и «Крыльях Советов». Добавим, что в марте этого года хорват ушел из «Рубина», заявив, что «больше не может играть в России».

Трансферная стоимость Бегича составляет два миллиона евро. Всего в Премьер-лиге он выходил на поле в 60 матчах, в которых отметился тремя голами.

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Урал Сильвие Бегич Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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