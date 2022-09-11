Игнатьев: «Торпедо» рухнуло после незабитого пенальти»

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Успех стал первым для «Урала» в текущем сезоне, а вот «Торпедо» остается единственной командой без побед. Непростое положение вещей прокомментировал Борис Игнатьев - бывший наставник российской сборной, также близкий к «Торпедо».

- Команде не хватило психологической подготовки. Команда немного рухнула после незабитого пенальти. Здесь произошел психологический надлом. Футболисты потеряли уверенность в своих действиях. И стали играть с оглядкой на свои ворота, перестав искать счастья у чужих, - цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сразится дома с земляками из ЦСКА.