Газинский назвал цель «Урала» в РПЛ

Новобранец екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский в интервью корреспонденту «Спорт-экспресса» высказался о цели своей команды в текущем сезоне.

«Цель - выбраться оттуда, где мы находимся. Неприятно смотреть в турнирную таблицу, эмоционально тяжело. Мы отдаемся делу, уверен, футбольный бог нас наградит», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

В последнем матче «Урал» одержал домашнюю победу над столичным «Торпедо» со счетом 2:0. После девяти туров команда из Екатеринбурга набрала четыре балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.