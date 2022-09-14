Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский назвал цель «Урала» в РПЛ

 
14 Сентября 2022 • 10:00 Комментировать
Урал
2:0
Торпедо Москва
окончен

Новобранец екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский в интервью корреспонденту «Спорт-экспресса» высказался о цели своей команды в текущем сезоне.

«Цель - выбраться оттуда, где мы находимся. Неприятно смотреть в турнирную таблицу, эмоционально тяжело. Мы отдаемся делу, уверен, футбольный бог нас наградит», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

В последнем матче «Урал» одержал домашнюю победу над столичным «Торпедо» со счетом 2:0. После девяти туров команда из Екатеринбурга набрала четыре балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Газинский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
10:53 · Кубок России
Гасилин дал прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Адамов: «Зенит» обыграл прямых конкурентов, возможно, он уже чемпион»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Мажич приступил к работе в ЭСК РФС
10:25 · Россия. Премьер-лига
Адамов считает, что Кокорин заиграл бы в «Сочи»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи»: «Дзюба не подошёл бы под наш стиль»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Газинский назвал три клуба, которые могут помешать «Зениту» выиграть РПЛ
10:00 · Россия. Премьер-лига
Газинский назвал цель «Урала» в РПЛ
09:43 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё считает, что «Динамо» сможет добиться положительного результата в матче с «Зенитом»
09:29 · Россия. Первая лига
Экс-вратарь «Уфы» Чичкан сменил РПЛ на чемпионат Грузии
09:27 · Россия. Премьер-лига
Адамов не ожидал ухода Федотова в ЦСКА
09:17 · Россия. Премьер-лига
Газинский: «Не понимаю, зачем нужен ВАР, если не назначают очевидные пенальти»
09:01 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА назвал главного фаворита РПЛ
08:09 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт верит в победу «Динамо» над «Зенитом»
07:53 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Никогда не думал об уходе из «Динамо»
07:37 · Кубок России
Смолов сыграл юбилейный матч за «Динамо»
Все новости
Рекомендуем