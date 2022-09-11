Савичев: «Разочарованы, в матчах с прямыми конкурентами надо брать очки»

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Наставник московской команды Николай Савичев посетовал на незабитый его командой пенальти, который изменил характер игры.

- Есть разочарование. В таких матчах с ближайшими конкурентами нужно брать очки. Плохая игра. Можно сказать, что ключевым моментом стал незабитый пенальти. Но это все отговорки. Плохо двигались, отдали инициативу. Я поздравляю «Урал» с заслуженной победой, - заявил Бабурин в интервью официальному сайту клуба.

В следующем, десятом туре московское «Торпедо» сразится дома с земляками из ЦСКА.