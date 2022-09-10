Тихонов — о матче «Урала» и «Торпедо»: «Это, можно сказать, «битва титанов»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ, в котором «Урал» примет на своём поле московское «Торпедо».

Тихонов считает «Урал» фаворитом предстоящей встречи, так как команда Виктора Ганчаренко будет играть на домашней арене. Также эксперт отметил, что если кому-то и удастся одержать победу, то она будет с разницей в один мяч.

«Это, можно сказать, «битва титанов». Обе команды набрали лишь по одному очку. Победа принесёт одной из команд больше уверенности в последующих играх.

«Урал» играет у себя дома, поэтому я думаю, что всё-таки этот клуб ближе к победе. При этом мы уже видели, что «Урал» хорошо играет один тайм, а вторые таймы проваливает», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Урал» — «Торпедо» состоится завтра 11 сентября. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.