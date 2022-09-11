Иванов похвалил «Урал»: «Сегодня хорошо сыграли»

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Успех стал первым для «Урала» в текущем сезоне, и Григорий Иванов, президент клуба, поздравил своих игроков с хорошим выступлением.

- Играли мы хорошо. Сегодня у нас был молодой вратарь. Немного ошибся, может быть, не надо было ему выходить из ворот вообще. Но команда воодушевилась после того, как он отбил пенальти. Мы в Москве с «Динамо» хорошо сыграли и сегодня отлично играли. Мне очень понравилось, - цитирует Иванова издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Урал» сразится дома с .оставшимся без главного тренера «Ахматом».