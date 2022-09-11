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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов похвалил «Урал»: «Сегодня хорошо сыграли»

 
11 Сентября 2022 • 16:27 Комментировать
Урал
2:0
Торпедо Москва
окончен

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Успех стал первым для «Урала» в текущем сезоне, и Григорий Иванов, президент клуба, поздравил своих игроков с хорошим выступлением.

- Играли мы хорошо. Сегодня у нас был молодой вратарь. Немного ошибся, может быть, не надо было ему выходить из ворот вообще. Но команда воодушевилась после того, как он отбил пенальти. Мы в Москве с «Динамо» хорошо сыграли и сегодня отлично играли. Мне очень понравилось, - цитирует Иванова издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Урал» сразится дома с .оставшимся без главного тренера «Ахматом».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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окончен Урал 2:0 Торпедо Москва
Идет 68 минута Факел 2:0 Локомотив Москва
11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 9.00 20.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 3.00 3.55 2.35
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