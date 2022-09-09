Московское «Торпедо» объявило о подписании контракта с полузащитником Игорем Савичем, который доселе выступал в составе чемпиона Боснии и Герцеговины - «Зриньски» из города Мостар. Однако никаких подробностей по трансферу 21-летнего футболиста официальный сайт московского клуба не приводит. Возможно, детали станут известны позже, до конца недели.

Свой следующий матч в российской Премьер-лиге московское «Торпедо» проведет против «Урала», это случится 11 сентября. Эти две команды замыкают турнирную таблицу российского чемпионата Премьер-лиги. Обе набрали всего лишь по одному очку.