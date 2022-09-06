Роганович прибыл в Москву, чтобы подписать контракт с «Торпедо»

Защитник сербского клуба «Чукарички» Боян Роганович прилетел в Москву для подписания контракта с «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 21-летнего футболиста может составить 300 тысяч евро.

Действующий контракт Рогановича с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает черногорца в 800 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провёл за «Чукарички» 10 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами.

После восьми туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Торпедо» расположилось на предпоследней 15-й строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 11 сентября против «Урала». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.