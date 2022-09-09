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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Шинник» арендовал полузащитника «Урала» Емельянова официально

 
09 Сентября 2022 • 10:06 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
11.09 13:00

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов перешёл в ярославский «Шинник» на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

В текущем сезоне 30-летний футболит провёл в составе «Урала» два матча, не отметившись в них результативными действиями.

За клуб из Екатеринбурга Емельянов выступает с 2014 года. Ранее он защищал цвета донецкого «Шахтёра». Портал Transfermarkt оценивает российского полузащитника в 400 тысяч евро.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Урал» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе лишь одно набранное очко. Следующий матч подопечные Виктора Ганчаренко проведут 11 сентября против «Торпедо». Начало — в 13:00 по московскому времени. 
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УРАЛ ТОРПЕДО МОСКВА
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