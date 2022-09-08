Белорусский защитник Егор Филипенко перешёл в «Урал» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Контракт 34-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года. Филипенко будет выступать за новую команду под 24-м номером.

Последним клубом защитника был солигорский «Шахтёр», за которой он провёл в минувшем сезоне 12 матчей, отметившись одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Белоруссии в 150 тысяч евро.

Напомним, ранее «Урал» покинул другой защитник Иван Кузьмичёв, подписавший контракт с «Локомотивом» на четыре года.