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Егор Филипенко перешёл в «Урал» официально

 
08 Сентября 2022 • 13:13 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
11.09 13:00

Белорусский защитник Егор Филипенко перешёл в «Урал» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Контракт 34-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года. Филипенко будет выступать за новую команду под 24-м номером.

Последним клубом защитника был солигорский «Шахтёр», за которой он провёл в минувшем сезоне 12 матчей, отметившись одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Белоруссии в 150 тысяч евро.

Напомним, ранее «Урал» покинул другой защитник Иван Кузьмичёв, подписавший контракт с «Локомотивом» на четыре года.

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