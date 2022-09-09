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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ганчаренко пожаловался на судейство

 
09 Сентября 2022 • 17:51 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
11.09 13:00

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко пожаловался на ошибки судей против его команды в матчах Премьер-лиги.

«Мы не можем спокойно смотреть на те результативные ошибки, которые совершаются в отношении нас. Их очень много. Я иногда задаюсь вопросом: это случайность или предвзятость? Потому что аномально много ошибаются против нас», - высказался Ганчаренко. Слова белорусского специалиста приводятся на официальном сайте «Урала».

Обращая внимание на судейские решения, Ганчаренко говорит о желании видеть объективную и последовательную работу рефери.

В качестве примера Виктор Ганчаренко указал на жёлтые карточки. По мнению белоруса, игроки «Урала» получают предупреждения в ситуациях, когда игроки других команд получают лишь устные замечания от арбитров.

Ближайший матч Премьер-лиги «Урал» проведёт 11 сентября – против «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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