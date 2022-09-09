Полузащитник «Урала» Мишкич: «Бегича не испугало то, что мы на последнем месте»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался о переходе в екатеринбургский клуб своего соотечественника Сильвие Бегича.

Напомним, вчера, 8 сентября, «Урал» объявил о подписании двухлетнего соглашения с Бегичем, который ранее выступал за «Рубин» и «Крылья Советов».

«Мы общались пару дней назад. Сильвие спрашивал, как обстоят дела в клубе. Так что я рассказал Сильвие всё об «Урале» и Екатеринбурге. Я добавил, что мы не заслуживаем быть на 16-м месте в чемпионате, и он мог бы помочь нам выбраться из зоны вылета. Главное, что Бегича не испугало то, что мы на последнем месте», — приводит слова Мишкича Metaratings.

В минувшем сезоне 29-летний Бегич провёл за «Крылья Советов» и «Рубин» в общей сложности 23 матча, в которых отметился одним забитым голом.

Свой следующий матч «Урал» проведёт 11 сентября против «Торпедо». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.