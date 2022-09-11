Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бикфалви оформил дубль, у «Торпедо» мало времени, чтобы отыграться

 
11 Сентября 2022 • 14:46 Комментировать
Урал
2:0
Торпедо Москва
окончен

Судя по всему, «Торпедо» не удастся разжиться очками в гостевом матче девятого тура Премьер-лиги против «Урала». Команда Виктора Ганчаренко забила москвичам уже второй гол в этом поединке. на 71-й минуте Эрик Бикфалви примерно от линии штрафной пробил в левый угол ворот. Спустя 13 минут румын снова принимал поздравления партнеров после успешной атаки. На сей раз лидер «Урала» здорово сыграл головой после подачи со стороны Мингияна Бивеева.

Отметим, что «Торпедо» с одним набранным очком остается на дне таблицы. Первая победа «Урала» позволяет команде догнать «Факел», который идет 14-м.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Эрик Бикфалви
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 2:0 Торпедо Москва
Идет 61 минута Факел 2:0 Локомотив Москва
11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 9.00 20.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 3.00 3.55 2.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Комличенко на комбайне: «Ростов» показал атмосферный ролик к матчу со «Спартаком» видео
16:29 · Россия. Премьер-лига
«Факел» забил уже второй гол «Локомотиву»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Иванов похвалил «Урал»: «Сегодня хорошо сыграли»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поделился впечатлениями от игры ЦСКА – «Краснодар»
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо – в запасе, Сергеев – в основе: «Зенит» назвал состав на матч с «Оренбургом»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Савичев: «Разочарованы, в матчах с прямыми конкурентами надо брать очки»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Рахимич назвал клуб, который будет бороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ
16:13 · Россия. Премьер-лига
Бабурин назвал главную проблему «Торпедо»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Аршавин ответил на вопрос о своём возможном участии в Медиалиге
15:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» проиграл первый тайм в матче с «Факелом»
15:57 · Россия. Премьер-лига
​«Ахмат» не выходил на Кержакова 1
15:54 · Россия. Премьер-лига
Баньяц: Галицкий пожелал удачи «Краснодару» в следующих матчах
15:53 · Россия. Первая лига
«Рубин» на 89-й минуте дожал «Велес»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Как «Урал» победил впервые в сезоне - видео видео
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала»: «Победили благодаря Геничу»
Все новости
Рекомендуем