Бикфалви оформил дубль, у «Торпедо» мало времени, чтобы отыграться

Судя по всему, «Торпедо» не удастся разжиться очками в гостевом матче девятого тура Премьер-лиги против «Урала». Команда Виктора Ганчаренко забила москвичам уже второй гол в этом поединке. на 71-й минуте Эрик Бикфалви примерно от линии штрафной пробил в левый угол ворот. Спустя 13 минут румын снова принимал поздравления партнеров после успешной атаки. На сей раз лидер «Урала» здорово сыграл головой после подачи со стороны Мингияна Бивеева.

Отметим, что «Торпедо» с одним набранным очком остается на дне таблицы. Первая победа «Урала» позволяет команде догнать «Факел», который идет 14-м.