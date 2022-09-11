Савичев: «Думаю, что у нас немного времени есть, чтобы ввести новичков в состав»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Много было новостей относительно изменений в составе, которые произошли у «Торпедо», трансферных новостей. Вы как оцениваете все эти изменения, в положительном или отрицательном ключе?

- Будем надеяться, что это в положительном. Но обязательно нужен какой-то период для адаптации, организации и взаимодействия футболистов. Хотелось, чтобы этот отрезок был минимальным для нас.

- Сегодня на поле выйдет только Каймаков из новичков команды. Почему только он, а остальные остаются на лавке?

- Я ж говорю, это процесс адаптации, футболисты приехали в разном функциональном состоянии. Да, умеющие игроки, но одно дело - влиться в команду, психологически быть готовым. Я думаю, что у нас немного времени есть, чтобы ввести их в состав.