«Пари НН» может усилиться хорватским защитником

«Пари НН» проявляет интерес к 23-летнему хорватскому полузащитнику «Шибеника» Марио Чуричу, сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб покинул тренер, руководивший командой в минувшем сезоне, Александр Кержаков. На его место был назначен экс-наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

По итогам прошедшего сезона нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в Премьер-лиге. Свой первый матч в новом сезоне подопечные Галактионова проведут 16 июля против московского «Локомотива».