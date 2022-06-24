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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» может усилиться хорватским защитником

24 Июня 2022 • 13:45 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
04.07 20:00

«Пари НН» проявляет интерес к 23-летнему хорватскому полузащитнику «Шибеника» Марио Чуричу, сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб покинул тренер, руководивший командой в минувшем сезоне, Александр Кержаков. На его место был назначен экс-наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

По итогам прошедшего сезона нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в Премьер-лиге. Свой первый матч в новом сезоне подопечные Галактионова проведут 16 июля против московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Шибеник Пари НН Марио Чурич
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ЦСКА МОСКВА ПАРИ НН
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