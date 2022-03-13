«Спартаку» не засчитали два гола в матче против «Краснодара»

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимает «Краснодар».

На 12-й минуте форвард красно-белых Шамар Николсон сравнял счет, но после просмотра VAR главный арбитр Евгений Кукуляк отменил гол из-за офсайда.

Во втором тайме на 56-й минуте Николсон пошел в обводку и мяч попал от защитника в руку нападающему. После подсказки VAR Кукуляк отменил второй гол «Спартака».

На пятой минуте матча счет открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперциян. Он классным ударом пробил со штрафного обманув стенку и вратаря, пробив под игроками «Спартака».

На 38-й минуте Промес подавал в штрафную площадь «Краснодара», откуда Георгий Джикия пробил по воротам. Матвей Сафонов в прыжке парировал удар, но мяч отскочил в руку одному из игроков «быков», и судья назначил пенальти. Промес пробил точно и сравнял счет.

Сейчас идет второй тайм, счет 1:1.

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