«Виноваты все, но только не команда»: Генич рассказал о критике болельщиков «Спартака»

Известный комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале рассказал о критике от болельщиков «Спартака» после матча с «Краснодаром».

Генич написал, что он снова получил порцию ***** [фекалий] от болельщиков «Спартака» после комментирования матча с «Краснодаром». Константин отметил, что у фанатов «красно-белых» виноваты все, включая комментатора, судей, режиссёров трансляций, но только не команда. Комментатор добавил, что спартаковским болельщикам не надо искать внешнего врага, ведь, возможно, он где-то рядом с ними.

Напомним, что «Спартак» неожиданно дома уступил «Краснодару» со счётом 1:2.