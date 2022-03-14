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«Виноваты все, но только не команда»: Генич рассказал о критике болельщиков «Спартака»

14 Марта 2022 • 12:33 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Краснодар
окончен

Известный комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале рассказал о критике от болельщиков «Спартака» после матча с «Краснодаром».

Генич написал, что он снова получил порцию ***** [фекалий] от болельщиков «Спартака» после комментирования матча с «Краснодаром». Константин отметил, что у фанатов «красно-белых» виноваты все, включая комментатора, судей, режиссёров трансляций, но только не команда. Комментатор добавил, что спартаковским болельщикам не надо искать внешнего врага, ведь, возможно, он где-то рядом с ними.

Напомним, что «Спартак» неожиданно дома уступил «Краснодару» со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Российская Премьер-Лига Константин Генич
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