Крыховяк может перейти в «АЕК»

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк близок к переходу в греческий «АЕК» на правах аренды до конца сезона, сообщает Sport.pl.

По информации источника, футболист должен будет вернуться в Россию по стечению срока аренды. Однако есть вероятность, что Крыховяк может окончательно разорвать контракт с российским клубом нынешним летом. Действующее соглашение полузащитника действует до 2024 года.

Крыховяк перешёл в «Краснодар» летом 2021 года из московского «Локомотива». Всего в нынешнем сезоне РПЛ игрок провёл 15 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, не так давно ФИФА разрешила всем иностранным футболистом приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Сделать они это могут до 30 июня текущего года.