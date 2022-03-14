Мостовой: При Ваноли в «Спартаке» ничего не поменялось

Известный экс-футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой высказался по поводу игры столичного «Спартака» в матче с «Краснодаром».

Мостовой сказал Sport24, что после уверенной победы над «Динамо» «красно-белые» не имели права проигрывать обескровленному «Краснодару». Экс-игрок отметил, что при Ваноли в «Спартаке» вообще ничего не поменялось и вряд ли поменяется. Александр добавил, что новых футболистов в команде почти не появилось, так что спартаковцы до конца сезона будут показывать столь нестабильную игру.

Напомним, что подшефные Паоло Ваноли уступили «Краснодару» со счётом 1:2.