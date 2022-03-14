Агент Кордобы и Рамиреса признался, что футболисты хотят вернуться в «Краснодар»

Хосе Родригес Бастер, агент, представляющий интересы игроков «Краснодара» Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы признался, что футболисты хотят вернуться в Россию.

Агент в разговоре с журналистами «РБ Спорт» сказал, что речи о разрыве контрактов с «Краснодаром» нет и не будет. Игроки преисполнены желанием вернуться в Россию, когда ситуация в стране стабилизируется.

Напомним, два игрока «быков» уже расторгли контракты с командой. Реми Кабелла и Виктор Классон решили покинуть команду. Остальные шесть легионеров приостановили контракты с командой.

Контракты Кордобы и Рамиреса истекают летом 2025 года.

Кордоба успел сыграть за «Краснодар» 16 матчей и забил 6 голов. Рамирес провел 13 матчей за «быков», но результативными действиями не отметился.