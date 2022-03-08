Классон тренируется со шведским клубом

Экс-игрок «Краснодара» Виктор Классон прибыл в расположение шведского клуба «Вернаму» для поддержания формы.

Швед признал, что предпочёл бы продолжить карьеру за границей, а не возвращаться на родину: «Моя цель – найти новый клуб в Европе. Если же мне суждено остаться в Швеции, сейчас я не хочу гадать, с каким из шведских клубов я подпишу контракт», – сказал хавбек в интервью Varnamo Nyheter.

Сезон в Швеции стартует в начале апреля. «Вернаму» – новичок высшего шведского дивизиона. Именно в этом клубе Классон начинал свою карьеру.

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста с «Краснодаром» был аннулирован 5 марта. За «быков» Виктор выступал более пяти лет.