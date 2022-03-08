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Классон тренируется со шведским клубом

08 Марта 2022 • 00:09 Комментировать
Спартак Москва
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Краснодар
1.48 4.50 6.60
13.03 19:00

Экс-игрок «Краснодара» Виктор Классон прибыл в расположение шведского клуба «Вернаму» для поддержания формы.

Швед признал, что предпочёл бы продолжить карьеру за границей, а не возвращаться на родину: «Моя цель – найти новый клуб в Европе. Если же мне суждено остаться в Швеции, сейчас я не хочу гадать, с каким из шведских клубов я подпишу контракт», – сказал хавбек в интервью Varnamo Nyheter.

Сезон в Швеции стартует в начале апреля. «Вернаму» – новичок высшего шведского дивизиона. Именно в этом клубе Классон начинал свою карьеру.

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста с «Краснодаром» был аннулирован 5 марта. За «быков» Виктор выступал более пяти лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Классон Вернаму
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