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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бузникин отказался говорить об изменениях в селекционном отделе «Краснодара»

17 Марта 2022 • 17:12 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Краснодар
окончен

Бывший глава селекционного отдела «Краснодара» не стал комментировать изменения в структуре клуба. Ранее мы сообщили о том, что специалист переведен в тренерский штаб «быков».

В интервью RT Бузникин заявил, что не может комментировать свой перевод с селекционного отдела в тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами. По этой причине пришлось понизить зарплаты игроков команды в 3-4 раза.

На данный момент быки занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидера чемпионата, «Зенита», составляет 10 очков.    


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Бузникин РПЛ
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