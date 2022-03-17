Бузникин отказался говорить об изменениях в селекционном отделе «Краснодара»

Бывший глава селекционного отдела «Краснодара» не стал комментировать изменения в структуре клуба. Ранее мы сообщили о том, что специалист переведен в тренерский штаб «быков».

В интервью RT Бузникин заявил, что не может комментировать свой перевод с селекционного отдела в тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами. По этой причине пришлось понизить зарплаты игроков команды в 3-4 раза.

На данный момент быки занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидера чемпионата, «Зенита», составляет 10 очков.