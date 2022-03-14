Титов уверен, что «Спартак» свои очки ещё наберёт

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московской команды в матче с «Краснодаром».

Титов сказал «Спорт-Экспрессу», что не стал бы называть победу краснодарского клуба какой-то большой сенсацией, ведь нынешний «Спартак» ещё не до конца понимает, на что он способен. Егор уверен, что «красно-белые» свои очки ещё наберут, а это поражения для столичной команды станет некой отправной точкой.

Напомним, что подопечные Паоло Ваноли в родных стенах уступили «Краснодару» со счётом 1:2.