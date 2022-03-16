Бывший владелец «Лейрии» перешел на должность начальника «Краснодара»

Российский бизнесмен, бывший владелец португальской «Лейрии» Александр Толстиков назначен на пост начальника «Краснодара», сообщает «Спорт-Экспресс».

Функционер работает в команде Сергея Галицкого с зимы 2020 года. На сайте команды указано, что Толстиков является заместителем директора академии по спортивным вопросам.

49-летний функционер стал владельцем португальской «Лейрии» в 2015 году, тогда он подписал ряд российских футболистов.

В 21-м туре РПЛ «быки» на выезде добились победы над «Спартаком», обыграв красно-белых со счетом 2:1.

Теперь «Краснодар» располагается на пятом месте в турнирной таблице с 35 очками.