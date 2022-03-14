Хусаинов — о пенальти в ворота «Спартака»: «Очень грубая ошибка, для чего тогда нужен ВАР?»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о работе ВАР на центральном матче 21-го тура РПЛ, в котором «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» со счетом 1:2.

Хусаинов сказал «Спорт-Экспрессу», что арбитры допустили грубую ошибку, назначив пенальти в ворота «Спартака» в конце матча. По словам Хусаинова, российские арбитры имеют низкую квалификацию и требовать от них высокого уровня судейства не имеет смысла.

Напомним, «Спартак» вчера, 13 марта проиграл «Краснодару» на своем поле (1:2). При этом, главный арбитр не засчитал два гола «Спартака».

Красно-белые с 26 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В 22-м туре «Спартак» сыграет с «Нижним Новгородом».