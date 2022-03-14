Джикия: «Спартак» пытается стабилизировать игру

Российский защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московской команды.

Джикия сказал «Спорт-Экспрессу», что всегда обидно проигрывать из-за нелепых ошибок, но спартаковцы пытаются стабилизировать игру. Георгий отметил, что нужно забыть о всех неудачах и готовиться к следующему матчу с «Нижним Новгородом», в котором «красно-белые» постараются исправить ошибки.

Напомним, что спартаковцы уступили «Краснодару» со счётом 1:2. На данный момент столичный клуб занимает лишь девятую строчку в таблице.