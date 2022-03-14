Евсеев остался под впечатлением от игры «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своём телеграм-канале поделился своим мнением по поводу игры «Краснодара» в поединке с московским «Спартаком».

Евсеев написал, что остался под большим впечатлением от сплочённой игры краснодарского клуба. Тренер «Шинника» отметил, что игроки и руководители «Краснодара» выходят с честью из столь непростой ситуации.

Напомним, что «быки» на выезде обыграли спартаковцев со счётом 2:1. Стоит отметить, что из-за ситуации на Украине краснодарскую команду покинули все иностранные футболисты.