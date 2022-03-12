Николсон: «Стараюсь мыслить позитивно, несмотря на то, что в Москве светит фейковое солнце»

Новобранец «Спартака» ямаец Шамар Николсон рассказал о своих впечатлениях в первые недели жизни в России. Футболист пока что практически не имел времени, чтобы посмотреть Москву, побывав только на Красной площади, да и российским холодам этот парень не привык.

«Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Так что стараюсь мыслить позитивно. Даже несмотря на то, что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает», – приводит слова Шамара Николсона пресс-служба «Спартака».

16 марта ямайскому форварду исполнится 25 лет, но Николсон уверяет, что не будет громко праздновать юбилей, помня, что уже через три дня «Спартаку» предстоит играть гостевой матч с «Нижним Новгородом».