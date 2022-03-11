Суд не восстановил Газизова в должности генерального директора «Спартака»

Октябрьский суд Уфы отклонил иск Шамиля Газизова в просьбе восстановления в должности генерального директора «Спартака».

Как сообщает юрист «Спартака» Татьяна Завьялова, Газизову отказали во всем — как в удовлетворении иска о восстановлении на работе, так и о взыскании заработной платы. Об этом сотрудник клуба рассказала ТАСС.

Напомним, Газизов работал в клубе с июля по декабрь 2020 года. В начале нынешнего года он подал в суд с целью признать расторжение трудового договора недействительным и восстановить его в должности.

В настоящий момент Газизов — спортивный директор футбольного клуба «Уфа».