Владелец «Краснодара» Галицкий сократил зарплату футболистам в два-три раза

«Матч ТВ» сообщает о том, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий принял решение уменьшить размер зарплаты футболистам в два-три раза.

Источник сообщил, что футболисты «Краснодара» согласились на понижение зарплаты. Известно, что кому-то из игроков понизили заработную плату в два раза, а кому-то в три. Имена футболистов не уточняются.

Напомним, после спецоперации на Украине команду покинули все легионеры, включая тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке.

В 21-м туре РПЛ «быки» на выезде добились победы над «Спартаком», обыграв красно-белых со счетом 2:1.

Теперь «Краснодар» располагается на пятом месте в турнирной таблице с 35 очками.