Впечатление от игры «Спартака» ужасное

«Спартак» не смог продлить победную серию, проиграв дома «Краснодару». Исход решили эпизоды. Однако в целом сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» осталось не в восторге от действий команды Паоло Ваноли.

Перед матчем многие называли фаворитом «Спартак». В прошлом туре «красно-белые» обыграли «Динамо», в то время как «Краснодар» после потери всех своих легионеров явно ослаб. Казалось, что москвичи дома постараются, как и в предыдущем туре, включить прессинг и на контратаках разобрать соперника, который традиционно старается много атаковать.

Тем удивительнее, что «Спартак» в первом тайме не включал прессинг, который так активно прививал Паоло Ваноли команде. Даже после быстро пропущенного мяча «красно-белые» встречали «быков» в середине поля, не пытаясь «поддавить» соперника. Кажется, это даже полностью устраивало «Краснодар». «Быки» быстро повели в счёте, а «Спартак» им позволял действовать спокойно.

При этом «Спартак» в таком неспешном темпе даже в первом тайме выглядел лучше «Краснодара». Сначала москвичи забили гол, который был отменён из-за миллиметрового офсайда, затем «красно-белые» заработали справедливый пенальти. Кроме этого, хозяева провели ещё несколько атак, которые завершались положениями вне игры. Оборону южан можно было бы похвалить за стройность, но эта статистика намекала, что москвичи атаковали и владели инициативой.

Что случилось со «Спартаком» во втором тайме – загадка. Была гипотеза, что москвичи в первом тайме чуть отсиживались, чтобы после перерыва прибавить. У «Спартака» было преимущество в скамейке, в то время как «Краснодар» в запасе имел лишь молодёжь. Казалось, что хозяева должны прибавить, но вместо этого москвичи отдали мяч сопернику и… всё. Никакого контрпрессинга, контратак от подопечных Ваноли в воскресенье мы не увидели.

Конечно, исход матча решили эпизоды. Николсону не повезло, когда мяч задел его руку, из-за чего его гол отменили. Затем «Спартак» на ровном месте сам себе привёз атаку, закончившуюся пенальти, который выглядит очень спорно. На самом деле результат мог быть совершенно другим.

Вот только впечатление от игры «Спартака» плохое. «Красно-белые» по какой-то причине не стали играть ни первым номером, ни вторым. При этом Ваноли почему-то вовсе не хотел пользоваться глубиной состава. Имея в запасе Зобнина, Соболева, Игнатова, которые могли придать команде движения и мысли, итальянец выпустил лишь первых двоих и то на 90-й минуте. Отдельный вопрос – почему играет Кофрие при здоровом Литвинове, но это мало относится к атаке.

«Спартак» сейчас выглядит набором отдельных личностей. Заряженностью нравится Николсон, видно желание Бакаева, проблёскивает Промес. В матче против «Краснодара» активен был Айртон, на замену неплохо вышел Хлусевич. Тем не менее в целом пока «Спартак» Ваноли не выглядит командой. В матче с «Динамо» казалось, что итальянец учит команду играть вторым номером и реализовывать ошибки соперника, но в поединке с «Краснодаром» этого не было и близко.

В следующем туре «Спартак» встречается с «Нижним Новгородом» – командой более низкого уровня. За счёт индивидуального мастерства «красно-белые» должны побеждать. Однако хочется увидеть от команды Ваноли какую-то мысль.

Роман Андреев