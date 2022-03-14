«Сезон 17, эпизод 343»: «Спартак» выпустил видео с ошибками судьи в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба московского «Спартака» выпустила видео с ошибками арбитра Евгения Кукуляка в поединке с «Краснодаром».

«Красно-белые» остались очень недовольны работой арбитра из Калуги и в итоге опубликовали видео «Сезон 17, эпизод 343» со спорными эпизодами, в которых, по мнению спартаковцев, Кулуяк допустил ошибки.

Напомним, что арбитр не засчитал два гола «Спартака» и назначил спорный пенальти в ворота «Краснодара». В итоге «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли уступили «быкам» со счётом 1:2.