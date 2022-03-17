Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Представители Экспертно-судейской комиссии РФС оценили работу арбитра Евгения Кукуляка в скандальном поединке между «Спартаком» и «Краснодаром».

ЭСК РФС считает, что арбитр абсолютно правильно отменил два гола московской команды, которые были забиты не по правилам. А вот пенальти в ворота «красно-белых» был назначен ошибочно, так как, по мнению членов ЭСК, полузащитник «Спартака» Мартинс не нарушал правила в своей штрафной площади.

Напомним, что «Краснодар» благодаря этому пенальти сумел одержать выездную победу над спартаковцами со счётом 2:1.