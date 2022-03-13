Мостовой: «У «Краснодара» проблемы с составом, «Спартак» должен этим воспользоваться»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет «Краснодар».

В интервью «Чемпионату» Мостовой заявил, что верит в положительный результат «Спартака», так как у «Краснодара» наблюдаются проблемы с составом, чем и должны воспользоваться красно-белые.

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта. Встреча пройдет в Москве на «Открытие арене», начало – в 19:00 мск.