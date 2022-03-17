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Арбитр Николаев поделился мнением о реакции Заремы Салиховой на решение ЭСК по матчу «Спартак» — «Краснодар»

17 Марта 2022 • 15:18 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Краснодар
окончен

Бывший арбитр Алексей Николаев отреагировал на заявление экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой об итогах заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по матчу «Спартак» — «Краснодар» (1:2).

Николаев отметил, что для него решение ЭСК — это закон, который нельзя оспаривать. Поэтому не стоит переступать грани в процессе критики арбитра, однако высказывать официальную позицию клуба — это нормально, поделился Николаев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, ЭСК РФС признал правильным решение главного арбитра Евгения Кукуляка не зачитывать 2 мяча красно-белых. Однако было установлено, что в моменте с назначением пенальти на 84-й минуте в ворота «Спартака», судья допустил ошибку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Алексей Николаев Зарема Салихова
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