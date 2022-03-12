Самедов высказался о шансах «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался накануне матча 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют дома с «Краснодаром».

По мнению Самедова, у «Спартака» в предстоящем матче высокие шансы на победу, хотя точный прогноз на эту встречу экс-футболист дать отказался.

«Спартак» – фаворит. Тяжело давать точный прогноз, но по последней игре они фавориты. «Спартак» прибавляет, победили в дерби против «Динамо», одержали уверенную победу в кубке», – приводит слова Александра Самедова «Спорт-Экспресс».

Матч 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 марта, в 19:00 по московскому времени.