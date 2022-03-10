Новые реалии: кто может стать героем сегодняшнего «Краснодара»

Отечественный футбол сейчас переживает глубочайший катарсис: главными вопросами этой масштабной перезагрузки и перестройки являются очевидные экономические и непосредственно футбольные проблемы. Однако одним из самых спорных вопросов по-прежнему остаётся вопрос кадров. То, как клубы будут переживать этот кризис и его итоги в перспективе развития клуба, — вопрос, требующий не экспромтных рассуждений, а основательных подсчётов. Впрочем, что-то более-менее понять можно уже сейчас. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирает состав «Краснодара» — и кем Галицкий будет доиграть этот сезон.

Понятно, что в условиях загадочно «приостановленных» контрактов будут появляться и новые герои (во всех смыслах этого смысла). Речь не только о и без того звёздных (пусть и локально) Мартыновиче, Газинском, Сафонове и Ионове, а о тех, кто за эти полгода (хочется надеяться, что только полгода) смогут стать одними из лидеров на долгосрочную перспективу. Речь в том числе о воспитанниках и молодых талантах клуба, до сих пор не вызывавших особого ажиотажа.

Эдуард Сперцян, 21 год

Молодой хавбек, способный выступать практически во всём диапазоне атаки, начал поблёскивать ещё в ФНЛ. Там он стал капитаном и настрелял 16 мячей за 32 игры. Это ощутимый показатель, ведь «двойка», за которую играл Сперцян, даже близко не считалась хотя бы сколь-нибудь фаворитом лиги.

Оттуда в прошлом сезоне его стал подтягивать ещё Мусаев. Но в том году он сыграл только чуть более ста минут. В этом же Ганчаренко стал интенсивно привлекать футболиста к основному составу — и теперь он выступает достаточно стабильно, выходя постоянно с первых минут. Исправно отмечается голевыми действиями, получает творческую свободу и имеет самый высокий показатель xG, уступая только Классону, Кордоба и Крыховяку, не говоря уже о его вызове в сборную Армении.

Теперь же главная роль как минимум во всём атакующем механизме может перейти к армянскому легионеру, особенно в отсутствие шведа. Возникает простор для роста, но лишь с одной заметкой: ныне Эдуард является одним из ключевых лиц в атаке. Это чётко видно по последнему матчу с «Уралом» — тогда атакующий полузащитник создал почти в два раза больше моментов, чем в среднем за матч. Даже несмотря на то, что до ворот долетело всего два, а один из них — непосредственно пенальти Сперцяна.

Александр Черников, 22 года

Молодой опорник, сыгравший в прошлом сезоне лишь тайм против «Ротора», в этом заявил о себе достаточно уверенно. С первых игр при белорусском специалисте стал появляться в стартовом составе и, судя по всему, покидать его не планирует, даже несмотря на фактически первый основательный сезон в РПЛ. Да, к играм за основу его стал подтягивать ещё Мусаев в сезоне 2019/2020, но тот опыт не развился, так как этому помешали длительная травма и высокая конкуренция.

Черников — опорник, который имеет все шансы вгрызться (в привычной для себя манере) в историю российского футбола. Его возведённая в степень спортивная страсть и агрессия (в самом положительном смысле этого слова), — очень яркая визитная карточка футболиста. Принципиальный футбольный характер, дерзкая, местами бесцеремонная манера игры и грозный маскулинный вид — и вы сразу понимаете, о каком краснодарском футболисте идёт речь.

При этом он совершенно не банальный «костолом» — у Саши отличное видение и чувство игры. Он один из лидеров команды по точности передач, часто может придержать мяч — в этом он совершенный номер один в коллективе. Плюс он опасен на втором этаже и часто пробует издали.

Сейчас, когда судьба Крыховяка и Кабеллы уже решена, Черников может стать на их место, попутно занимая гнёздышко уже опытного Газинского. Футболист был востребован тренерами и без той репризы от кубанских легионеров, а теперь и вовсе практически безальтернативно должен стать «вождём» полузащиты. Правда, теперь на порядок вырастает и уровень ответственности. Это к тому, что Александр — «лидер» лиги по жёлтым карточкам (да, не единоличный, но тем не менее). Сбалансировав игру, Черников уже в ближайшем будущем может закрепиться не только в «Краснодаре», но и в сборной.

Никита Кривцов, 19 лет

Этот молодой полузащитник — неожиданный гость подборки. В иных обстоятельствах Никита вряд ли так скоро сообразился бы в центре поля, но ситуация заставляет форсировать введение Кривцова. Однако так ли это плохо для уровня игры?

Да, Никита молод (в августе будет только 20), но назвать его неопытным будет ошибкой. Полузащитник — один из немногих перспективных кадров под крылом Галицкого, который не был в структуре клубной академии. Он вырос буквально в беспощадном российском футболе — и место своё действительно заслужил. Путь от «Дзержинска ТС» до «Краснодара», транзитом через несколько клубов из ФНЛ и ФНЛ-2, — железный аргумент. По крайней мере попрекнуть Никиту в мнимой и пресловутой «парниковости», к счастью или к сожалению, не выйдет.

Сама же игра полузащитника всё требовала шанса раскрыться — вот он и выпал. Хотел бы сам Никита, чтобы «шанс» был именно таким, — вопрос другой, но факт остаётся фактом. Теперь Кривцов будет получать намного больше игровой практики, что, как кажется, точно поможет окончательно раскрыться в ракурсе одного из главных талантов «Краснодара» и закрепиться в основном составе. Тем более что Никита, как видим, свои шансы не упускает.

За 15 игр в ФНЛ (учитывая опыт в «Томи») у Никиты — 8 результативных действий. Даже эта стерильная статистика подсказывает, что игроку нужен рост. Сейчас же, когда Никита играет хотя бы две трети матча, то становится одним из лучших на поле. Он качественно работает с мячом, обладает точным пасом и дружит с ударами: в среднем за игру он совершает чуть меньше трёх ударов. Для его позиции и игрового времени — занимательный результат. А по ожидаемым голам он и вовсе обгоняет Ионова и Вильену. Так что есть все предпосылки для постоянного места в стартовом составе.

Реклама

Марсель АРЗУМАНЯН