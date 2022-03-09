Промес может быть обвинён в покушении на убийство своего кузена

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес может быть привлечён к ответственности за покушение на убийство своего двоюродного брата.

Напомним, что ранее футболист был обвинён в нанесении ножевого ранения своему кузену. Однако в Нидерландах были опубликованы телефонные разговоры футболиста, где он признаётся в намерении убить родственника. Полученная информация может усугубить положение Промеса.

Почему ты прыгнул перед ним? Ты спас ему жизнь. Я бы его убил, ты понимаешь это? Любой, кто скажет что-то плохое и неуважительное про нашу семью, узнает, кто я такой. Еще повезло, что я больше не хожу с оружием, потому что всё могло быть ещё хуже», — говорил Промес в телефонных разговорах с другими членами семьи».

В нынешнем сезоне РПЛ голландец провёл 15 матчей, забив 5 голов.