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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес может быть обвинён в покушении на убийство своего кузена

09 Марта 2022 • 14:58 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Краснодар
1.67 4.20 4.60
13.03 19:00

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес может быть привлечён к ответственности за покушение на убийство своего двоюродного брата. 

Напомним, что ранее футболист был обвинён в нанесении ножевого ранения своему кузену. Однако в Нидерландах были опубликованы телефонные разговоры футболиста, где он признаётся в намерении убить родственника. Полученная информация может усугубить положение Промеса. 

Почему ты прыгнул перед ним? Ты спас ему жизнь. Я бы его убил, ты понимаешь это? Любой, кто скажет что-то плохое и неуважительное про нашу семью, узнает, кто я такой. Еще повезло, что я больше не хожу с оружием, потому что всё могло быть ещё хуже», — говорил Промес в телефонных разговорах с другими членами семьи».

В нынешнем сезоне РПЛ голландец провёл 15 матчей, забив 5 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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Комментарии (2)
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Тэдэ
10 Марта 2022 в 10:27
Вот если бы Промес покушался на тёщу, то его, непременно бы, простили.
Ангелов Вячеслав
10 Марта 2022 в 09:47
Как только Промес начал приходить в себя и попадать в ворота тут же понадобилась очередная информационная пакость. МЕРЗОСТЬ ЛЮДСКАЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ!!! Оставьте Квинси в покое, пусть дарит людям радость. Суд лет через десять вынесет своё решение и тогда чешите свои языки сколько хотите! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
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